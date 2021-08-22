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На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на семь часов утра 22 августа зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Потерь среди бойцов ВСУ нет. Об этом в утренней сводке сообщил штаб ООС.

"В направлении Водяного, что у Донецка, враг применял минометы 120-го калибра. Вблизи Золотого-4 сепаратисты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Новолуганского противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

Несколькими днями ранее на Донбассе от пули снайпера погиб военнослужащий из Львова. Василий Островский был контрактником, командиром мотопехотного отделения воинской части А0998, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.
ForUm

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