В Украине за минувшие сутки обнаружили 1003 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 701 человека; летальных исходов - 25; выздоровевших - 236 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 15 850 человек, методом ИФА - 2 233 человека, экспресс-тестами - 20 019 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 274 561 человека;
- выздоровели - 2 200 999 человек;
- летальных исходов - 53 457.
Напомним, одна область Украины не соответствует "зеленой" зоне карантина.
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