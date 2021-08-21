Над Украиной действует запрет полетов на время проведения репетиций и празднования Дня независимости. Это касается не всей территории страны, а некоторых ее регионов.
Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.
"Уважаемые пилоты и владельцы беспилотных летательных аппаратов! Напоминаем о запрете полетов на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины!", - говорится в сообщении.
В это время будет осуществляться мониторинг воздушного пространства с использованием средств радиоэлектронной борьбы (подавления).
"Будьте ответственными не подвергайте свою технику, себя и окружающих опасности", - отмечают в УГО.
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