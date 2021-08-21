На саммите Крымской платформы и торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины от США прибудет президентская делегация во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"США сообщили, что американский президент Джозеф Байден направляет на саммит Крымской платформы и торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины президентскую делегацию во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм", - сообщил спикер.

По его словам, Украина всячески приветствует участие госпожи Гренхолм.

"Чрезвычайно важно и символично, что США будут представлены на уровне президентской посланницы и члена правительства, зона ответственности которой играет важную роль в отношениях Украины и США", - добавил он.

Николенко также подчеркнул, что энергетика - это важный приоритет стратегического партнерства Украины и США.

”Помимо участия в саммите Крымской платформы и праздновании 30-летия независимости, приезд Дженнифер Грэнхолм станет прекрасной возможностью для наших государств обсудить вопрос энергетической безопасности Украины и Европы в целом, а также усилия по борьбе с изменением климата", - резюмировал он.

Напомним, США могут сменить представителя на Крымской платформе.