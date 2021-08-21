также в разделеМир
Годовщина покушения на Навального: США ввели дополнительные санкции против РФ 7
Сайты «Талибана» стали недоступны 9
В США оправдали полицейского, который застрелил ветерана во время штурма Капитолия 6
Байден: США за сутки эвакуировали из Афганистана 5,7 тысяч человек 10
На острове Корсика коровы выгоняют туристов с пляжей 28
Страны НАТО прекратил поддержку правительства Афганистана 24
Из Кабула уже эвакуировали более 18 тысяч человек 15
Польша создала на границе с Беларусью лагеря для мигрантов 9
В ФРГ заявили о четвертой волне коронавируса 27
Разведка ФРГ еще в декабре прогнозировала захват власти талибами 20
Меркель сегодня встретится с Путиным 33
Эрдоган: Турция не будет «хранилищем мигрантов» 34
СМИ: Талибы разыскивают афганцев, сотрудничавших с НАТО 16
ВОЗ обнаружила в двух странах фальшивую вакцину Covishield 15
Главы МИД стран НАТО соберутся для обсуждения ситуации в Афганистане 14
Байден: Хаос при выводе войск из Афганистана был неизбежен 16
МВФ приостановил финансовую помощь Афганистану 20
Италия инициирует внеочередной саммит G20 из-за Афганистана 12

Министерство юстиции РФ объявило «иностранными агентами» телеканал Дождь и издание Важные истории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Статус «иноагента» также присвоили главному редактору Важных историй Роману Анину, журналистам Роману Шлейнову, Алесе Мароховской, Ирине Долининой, Дмитрию Великовскому и Олесе Шмагун.

Главный редактор Дождя Тихон Дзядко написал в Facebook, что все 11 лет существования телеканал работает в соответствии с российскими законами, его источники финансирования можно увидеть в финотчетности на сайте канала. Дождь будет обжаловать решение как «не соответствующее закону и здравому смыслу».

Редакция Важных новостей заявила в Facebook, что с момента основания в прошлом году не скрывала, что зарегистрирована за границей (в Латвии):

«Сделали мы это для того, чтобы быть свободными. И чтобы не превратиться, подобно российским государственным СМИ, в информационную обслугу власти, которая лает, когда ей это прикажут. А что касается самого списка „иноагентов“, то в нем уже столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично».

Телеканал Дождь 14 июня исключили из президентского пула — это было связано с тем, что он освещал митинги в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
8
Теги