также в разделеМир
Польша создала на границе с Беларусью лагеря для мигрантов 7
В ФРГ заявили о четвертой волне коронавируса 20
Разведка ФРГ еще в декабре прогнозировала захват власти талибами 19
Меркель сегодня встретится с Путиным 32
Эрдоган: Турция не будет «хранилищем мигрантов» 34
СМИ: Талибы разыскивают афганцев, сотрудничавших с НАТО 16
ВОЗ обнаружила в двух странах фальшивую вакцину Covishield 14
Главы МИД стран НАТО соберутся для обсуждения ситуации в Афганистане 12
Байден: Хаос при выводе войск из Афганистана был неизбежен 15
МВФ приостановил финансовую помощь Афганистану 15
Италия инициирует внеочередной саммит G20 из-за Афганистана 11
Польша отправит в Афганистан 100 военных 18
Президент Турции заявил о готовности сотрудничать с талибами 25
Байден и Меркель договорились о сотрудничестве в выводе войск из Афганистана 31
Байден допустил, что войска США задержатся в Афганистане 118
Немецкий военный самолет вывез из Кабула 220 человек 17
Талибы обещают, что с территории Афганистана не будет атак на другие страны 14
12 белорусских пограничников незаконно пересекли границу Литвы 19

Более 18 тысяч человек эвакуированы из Кабула с воскресенья, когда боевики радикального исламистского движения «Талибан» захватили столицу Афганистана.

Об этом проинформировал представитель НАТО, сообщает Укринформ.

Представитель Альянса пообещал удвоить усилия по эвакуации.

По словам чиновника, который отказался сообщать агентству свое имя, тысячи людей, стремящихся бежать из страны, все еще находятся в аэропорту Кабула, хотя талибы призвали людей, не имеющих проездных документов, вернуться домой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги