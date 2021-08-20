Более 18 тысяч человек эвакуированы из Кабула с воскресенья, когда боевики радикального исламистского движения «Талибан» захватили столицу Афганистана.

Об этом проинформировал представитель НАТО, сообщает Укринформ.

Представитель Альянса пообещал удвоить усилия по эвакуации.

По словам чиновника, который отказался сообщать агентству свое имя, тысячи людей, стремящихся бежать из страны, все еще находятся в аэропорту Кабула, хотя талибы призвали людей, не имеющих проездных документов, вернуться домой.