В Германии началась четвертая волна коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом заявили в Институте Роберта Коха (RKI), сообщает DW.

В стране наблюдается рост уровня заболеваемости с начала июля. Это было особенно заметно для людей от 10 до 49 лет, пояснили в РКИ.

По данным еженедельного отчета RKI, доля положительных ПЦР-тестов выросла с 4% до 6% за неделю к середине августа. Рост новых случаев COVID-19 происходит, когда более заразный вариант штамма «Дельта» становится доминирующей формой вируса, что составляет 99% всех случаев в Германии.

В Институте отметили, что молодая возрастная группа особенно пострадала от новой волны инфекций.

Сейчас по меньшей мере одной дозой вакцины от коронавируса в Германии привиты около 63,7% населения, более 58,2% получили две дозы.