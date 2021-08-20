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Один из самых высоких в Украине 70-метровый флагшток, который устанавливали ко Дню Независимости в Херсоне, упал на припаркованный рядом автомобиль.

Как сообщает KHERSON.net.ua, пострадавших нет.

Флагшток устанавливали ко Дню флага (23 авгуcта) на набеpежной паpка Cлавы возле областной библиотеки им. О. Гончаpа.

Вcего таких флагштоков в Укpаине по инициативе пpезидента Владимиpа Зеленcкого планировали поcтавить не менее 17.

Данную ситуацию прокомментировал заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Эдуард Науменко.

«Сертифицированная компания, которая занимается изготовлением флагштоков, создала 70-метровый флагшток. Эта компания привлекла другую компанию, которая занимается установкой флагштоков, он должен быть смонтирован. Реализация объекта происходила с соблюдением всех строительных норм и технических требований. К сожалению, во время его установки, из-за обрыва стропы, он упал с высоты. Эта стропа была новой, ее приобрели специально для монтажа этого объекта. Сейчас проблема устраняется, на место прибыли представители ОГА для разъяснения причин инцидента», - сообщил Науменко.
ForUm

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