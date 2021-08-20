также в разделеСтолица
Кличко заявил, что его пригласили на заседание СНБО, но он не придет 5
ГБР выявило почти 3,6 млн убытков при строительстве диагностического центра в Киеве 15
В Киеве снесли дом Барбана 33
Замдиректора КП «Спортивный комплекс» сообщили о подозрении 12
Киевское метро меняет график работы на 23-24 августа 16
Зеленский подписал закон об отмене СЭЗ «Крым» 18
МКИП призвал Кличко остановить разрушение двух усадеб в центре Киева 21
Вторая репетиция парада: завтра в Киеве перекроют ряд улиц 18
Убийство сотрудника УГО в Киеве: боксера Очеретяного приговорили к 7 годам тюрьмы 38
Киевское КП подозревают в растрате 33 млн: проводятся обыски 19
ГФС проводит обыски в КП «Информатика» и «Киевгорсвет» 13
Кличко: Киев готовится и к худшему сценарию развития ситуации с COVID-19 16
В Киеве за сутки обнаружили 245 больных COVID-19 10
Чернышов опроверг информацию о своем назначении на пост главы КГГА 20
В Киеве прошла репетиция парада 25
Через 30 лет 60% украинцев могут остаться без пенсий 19
Приватбанк сообщил о вручении израильских исков Коломойскому и Боголюбову 17
Киев впервые попал в первую сотню международного рейтинга городов-миллионников 12

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 222 больных коронавирусом. Летальных случаев от вируса нет, сообщил мэр Виталий Кличко.

«222 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальных случаев не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в Киеве от коронавируса умерли 5264 человека. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 222 050», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 52 больных коронавирусом, а также 21 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 148 человек. В общем коронавирус преодолели 214 541 житель столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 63, в Святошинском и Деснянском - по 29 и в Соломенском районе - 24 случая», - отметил Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги