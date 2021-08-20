В Киеве обнаружили за минувшие сутки 222 больных коронавирусом. Летальных случаев от вируса нет, сообщил мэр Виталий Кличко.

«222 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальных случаев не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в Киеве от коронавируса умерли 5264 человека. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 222 050», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 52 больных коронавирусом, а также 21 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 148 человек. В общем коронавирус преодолели 214 541 житель столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 63, в Святошинском и Деснянском - по 29 и в Соломенском районе - 24 случая», - отметил Кличко.