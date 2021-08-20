В Васильевском районе в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, пять человек, в том числе трое малолетних детей, погибли, еще двое получили телесные повреждения. По факту ДТП возбуждено уголовное производство, сообщила полиция Запорожской области.

20 августа примерно в 4:40 минут в дежурную часть отделения полиции № 3 (с. Михайловка) поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции № 3 Васильевского районного управления, следователи по расследованию преступлений в сфере транспорта и экспертно-криминалистическая лаборатория.

Предварительно установлено, что примерно в 4:30 на автодороге «Харьков-Симферополь» водитель автомобиля Opel Astra 1990 года рождения, с пассажиркой 1989 года рождения, осуществляя движение со стороны города Мелитополь в сторону города Васильевка, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Mercedes-190». Вследствие этого произошло опрокидывание второй иномарки в кювет, где транспортное средство загорелось. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля «Mercedes-190» погибли на месте. Среди них трое малолетних детей.

Водитель первой иномарки и его пассажирка с телесными повреждениями доставлены в районную больницу.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Начато досудебное расследование.

Правоохранители обращаются к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (098) 987-94-44 или 102.