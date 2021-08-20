Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, посетит Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Это будет ее последний официальный визит в Россию перед окончанием политической карьеры после выборов в следующем месяце, пишет Радио Свобода.

Меркель и Путин обсудят двусторонние отношения, пандемию COVID-19 и международные вопросы, такие как ситуация в Афганистане и выполненик Минских договоренностей.

Среди ожидаемых тем и завершение строительства «Северного потока-2».

Визит Меркель в Москву совпадает с годовщиной отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, который в настоящее время находится в колонии.

22 августа, после визита в Россию, Меркель отправится в Украину на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Меркель уйдет в отставку после четвертого срока на посту канцлера Германии 26 сентября. За эти годы она встречалась и разговаривала по телефону с Путиным чаще, чем с любым западным лидером.