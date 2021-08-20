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В Киеве рано утром строительная техника уничтожила дом Барбана конца XIX века, сообщил активист Олег Симороз.

«Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул. Обсерваторной, 6, застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 титушок загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века», - написал он в Facebook.

Накануне МКИП призвал мэра Кличко остановить разрушение двух усадеб в центре Киева.
ForUm

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