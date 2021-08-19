Президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий закон о свободной экономической зоне «Крым» (Рада приняла закон об отмене СЭЗ «Крым» 1 июля).

Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что 1 июля Рада приняла в целом законопроект №5502-д, 2 августа закон подписал глава Верховной Дмитрий Разумков, а 19 августа - возвращен с подписью от президента.

Как пишет Экономическая правда, ранее в интервью крымским журналистам во время визита на остров Змеиный на утверждение, что закон об отмене свободной экономической зоны «Крым» еще не подписан, Зеленский ответил:

«Я все подписываю, что мне приносят. Скажу вам честно, многие из этих законов (по Крыму, - ред.) я планирую подписать именно во время Крымской платформы. Моя идея была в привлечении других лидеров к делам Крыма. О коренных народах мы подписали закон, не дожидаясь события. Я понимаю, миллион вопросов всегда: «А почему так, а когда быстрее?». Все будет подписано, и все подписывается».

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 1 июля приняла пакет законов, которыми отменила закон о свободной экономической зоне «Крым», а также связанные с ним изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

Парламентарии голосовали три законопроекта за основу и в целом: 5501-д (относительно изменений в Налоговый кодекс), 5502-д (об отмене ЗУ «О создании свободной экономической зоны «Крым»), 5503-д (относительно изменений в Таможенный кодекс).

Закон «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" приняли в 2014 году на десять лет.

Им ввели особый порядок применения законодательства Украины на временно оккупированной территории, однако де-факто законом введены льготные условия для продолжения ведения там хозяйственной деятельности.

Как отмечают авторы законов, это создало условия для продолжения ведения бизнеса на оккупированной территории и построения теневых схем. Кроме того, в налоговом законодательстве граждан, оставшихся проживать на ВОТ, было приравнено к нерезидентам, что привело к дискриминации граждан Украины.

Парламентарии напоминают, что ЕС были введены санкции против России, которыми запрещен импорт продукции из ВОТ в страны ЕС, инвестиции, экспорт определенных товаров и технологий на такую территорию и тому подобное. Любые поставки товаров из оккупированной территории запрещены в Украине.

Верховная Рада приняла 328 голосами документ о признании утратившим силу закона о создании СЭЗ «Крым», чем прекратила ее существование.

Кроме того, законом нормируют порядок въезда и выезда лиц на / с ВОТ, закрепят право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на ВОТ и обеспечат реализацию права на наследование для таких лиц.

Также 329 парламентариев поддержали соответствующие изменения в Налоговый кодекс, которыми регулируется вопрос администрирования налогов и сборов для лиц, имеющих налоговый адрес и/или для объектов налогообложения на временно оккупированной территории.

За изменения в Таможенный кодекс проголосовали 330 нардепов. Им установили, что до окончания режима временной оккупации таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины с и на территорию Крыма, не справляются.