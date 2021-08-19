Решение Европейской комиссии о взаимном признании цифровых COVID сертификатов, выданных Украиной и ЕС, не имеет обязывающего характера для стран-членов ЕС, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

«Это важное решение, которое ощутимо упростит путешествия украинских граждан в государства-члены ЕС. После этой рекомендации отдельные страны-члены ЕС смогут принять собственные решения о признании украинских цифровых свидетельств, чтобы наши граждане, которые прошли полный курс вакцинации, могли комфортно путешествовать», – отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

При этом МИД Украины напоминает, что решение Еврокомиссии не имеет обязывающего характера. Вопрос кому и на каких условиях впускать остается исключительно в компетенции самих государств-членов ЕС.

Напомним, Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении «Дия» соответствуют европейским.