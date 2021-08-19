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Полицейские задержали злоумышленника, стрелявшего в кафе в центре Львова, сообщает пресс-служба областной полиции.

18 августа на оперативную линию 102 поступило сообщение от директора одного из заведений общественного питания, расположенного в центре Львова. Мужчина сообщил, что около 16:30 один из посетителей кафе произвел несколько выстрелов из неизвестного оружия, после чего скрылся. Пострадавших в результате происшествия нет. Также заявитель предоставил описание и приметы злоумышленника.

Вскоре на перекрестке улиц Валовой-Галицкой патрульные полицейские обнаружили прохожего, который подпадал под ориентировку и задержали его. С собой мужчина имел предмет, похожий на пистолет и патроны к нему.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Львовского городского управления полиции №1. Личность злоумышленника установлена ​​- им оказался 39-летний львовянин. Оружие и боеприпасы правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
ForUm

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