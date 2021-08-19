32% опрошенных украинцев жалеют сейчас о распаде Советского Союза, 61% - не жалеют, свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

«Больше всего таких на юго-востоке страны, среди представителей старшего поколения, менее обеспеченных. Ностальгируют по Советскому союзом также те, кто не поддержал бы провозглашения независимости, а также люди, которые считают свои лучшие времена уже в прошлом», - отмечается в сообщении.

Различия в отношении к советскому прошлому среди населения России и Украины диаметрально противоположны. Если за последние десять лет уровень ностальгии по советскому прошлому в Украине постепенно снижается, то в России - растет.

Влияние советского периода на развитие Украины 52% оценили как нейтральное, 23% - как отрицательное, 18% - положительное. Полярные оценки (и отрицательные, и положительные) дают представители старшего поколения. Среди молодых доминирует нейтральная позиция, поскольку для них период СССР - это информация из учебника истории, а не реальный опыт.