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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Луцке мощную ботоферму, которую финансировали представители РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

По заданию своих «кураторов» злоумышленники призвали через соцсети к нарушению территориальной целостности нашей страны. Среди прочего, агитировали за создание так называемых «Малороссии» и «Новороссии», а также за присоединение всего востока Украины к «великой России».

Для сокрытия противоправной деятельности они использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи. Технику разместили по шести подпольными адресам.

Деньги за распространение враждеского контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.

Установлено, что один из организаторов ботофермы - житель областного центра.

Для распространения в интернете деструктивных публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов.

Во время обысков по адресам расположения «ячейки» правоохранители обнаружили GSM-шлюзы, компьютерное оборудование, банковские карточки, более тысячи сим-карт операторов мобильной связи, финансовые документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
ForUm

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