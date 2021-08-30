также в разделеПроисшествия
ООС: Боевики 9 раз нарушали «тишину», ранены двое военных 9
В Украине за сутки – 749 новых случаев COVID-19 13
В Черкассах женщина оставила внука без медицинской помощи: ей грозит до восьми лет лишения свободы 41
В зоне ООС ранили украинского военного 14
Вблизи Львова столкнулись четыре автомобиля: погиб ребенок 14
В Критском море затонуло судно с украинской пшеницей 72
В Харькове автомобиль сбил коня с наездницей 39
Появилось видео последствий обстрела Авдеевки 213
На Донбассе в результате обстрела погиб военный 24
Во Львове застрелили таксиста 24
В Украине непогода обесточила 64 населенных пункта 12
Сутки в ООС: 3 обстрела, ранен украинский военный 13
На Львовщине сошли с рельсов грузовые вагоны 665
Тело львовянинa, которого с сыном отнeслo в мoрe на матрасе, нашли в Крыму 48
В Харькове ограбили антикоррупционный центр: украли ноутбуки и технику 19
Боевики 5 раз нарушали «тишину» на Донбассе 10
Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного 31
В Умани израильтянин подстрелил местного жителя 34

В Черновицкой области спасатели уже шесть дней ищут пропавшего в лесу 60-летнего грибника, сообщила пресс-служба ГосЧС.

«Поиски пропавшего 60-летнего мужчину, который пошел по грибы в лес вблизи хутора Фальков Вижницкого района продолжаются уже шестой день. Вчера, 29 августа, исследователи обследовали еще 75 га территории Чемернарского лесничества», - говорится в сообщении.

Всего с 25 по 29 августа поисковые группы, в состав которых вошли спасатели, полицейские, пограничники и лесники, обошли 1070 га лесного массива. К поиску грибника были привлечены 286 человек и служебная  собака, из них от Главного управления ДСНС Украины в Черновицкой области - 208 человек личного состава и 1 служебная собака.

По состоянию на 08:00 30 августа пропавшего не нашли, поэтому сегодня поисковые работы продолжаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги