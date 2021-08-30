В Черновицкой области спасатели уже шесть дней ищут пропавшего в лесу 60-летнего грибника, сообщила пресс-служба ГосЧС.

«Поиски пропавшего 60-летнего мужчину, который пошел по грибы в лес вблизи хутора Фальков Вижницкого района продолжаются уже шестой день. Вчера, 29 августа, исследователи обследовали еще 75 га территории Чемернарского лесничества», - говорится в сообщении.

Всего с 25 по 29 августа поисковые группы, в состав которых вошли спасатели, полицейские, пограничники и лесники, обошли 1070 га лесного массива. К поиску грибника были привлечены 286 человек и служебная собака, из них от Главного управления ДСНС Украины в Черновицкой области - 208 человек личного состава и 1 служебная собака.

По состоянию на 08:00 30 августа пропавшего не нашли, поэтому сегодня поисковые работы продолжаются.