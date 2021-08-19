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Вывести американские войска из Афганистана без создания хаоса было невозможно. 

Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC, сообщаент УНИАН.

Ранее он назвал вывод войск правильным решением. По его словам, американские военные «не могут и не должны сражаться и погибать на войне, которую афганские силы сами не желают вести».

«Нам еще предстоит обернуться назад и разобраться, но сама мысль о том, что тем или иным образом можно было вывести войска, не провоцируя хаос, - я не знаю, как это происходит», - сказал президент.

Отвечая на вопрос о том, не допустил ли Вашингтон провала при сборе и обработке разведданных, а также планировании и проведении вывода сил, президент сказал: «Я не думаю, что тут был провал». При этом он указал, что американская разведка полагала, что правительство Афганистана может пасть ближе к концу года, однако консенсусного прогноза не было .

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. В тот же день афганский президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Представители «Талибана» намерены объявить о создании исламского эмирата Афганистан.

 
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