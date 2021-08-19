Международный валютный фонд приостановил доступ Афганистана к ресурсам МВФ, включая около 440 миллионов долларов новых валютных резервов, из-за отсутствия ясности в отношении правительства страны после того, как талибы захватили контроль над Кабулом, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность в отношении признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может получить доступ к СДР или другим ресурсам МВФ», - сказал представитель МВФ в заявлении, отправленном по электронной почте.

Заявление МВФ было сделано на фоне давления со стороны Казначейства США, которое владеет контрольной долей в Фонде, чтобы гарантировать, что доля Афганистана в распределении резервов специальных прав заимствования, запланированных на понедельник, не попадет в руки Талибана.

МВФ должен в понедельник завершить распределение CДР на 650 миллиардов долларов - обменной единицы фонда, основанной на долларах, евро, иенах, фунтах стерлингов и юанях - своим 190 странам-членам пропорционально их долям участия в Фонде.

Увеличение резервов направлено на укрепление балансов более бедных стран, которые серьезно пострадали от пандемии коронавируса.