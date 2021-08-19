также в разделеМир
Байден: Хаос при выводе войск из Афганистана был неизбежен 7
Италия инициирует внеочередной саммит G20 из-за Афганистана 11
Польша отправит в Афганистан 100 военных 16
Президент Турции заявил о готовности сотрудничать с талибами 24
Байден и Меркель договорились о сотрудничестве в выводе войск из Афганистана 30
Байден допустил, что войска США задержатся в Афганистане 117
Немецкий военный самолет вывез из Кабула 220 человек 14
Талибы обещают, что с территории Афганистана не будет атак на другие страны 14
12 белорусских пограничников незаконно пересекли границу Литвы 18
В Германии после наводнений нашли сотни килограммов боеприпасов Второй мировой 15
США: Талибы захватили «значительную часть» военной техники, предоставленной Кабулу 45
Талибан приказал боевикам не трогать посольства и иностранцев 21
Столтенберг: Коллапс в Афганистане произошел быстрее, чем ожидалось 27
В Германии настоятельно рекомендуют вакцинировать подростков от 12 лет 8
Немецкий самолет смог эвакуировать из Кабула всего 7 человек 41
Боба Дилана обвинили в изнасиловании ребенка 23
В РФ разбился опытный военно-транспортный самолет, погибли 3 человека 28
В Турции сгорели четыре туристических катера 39

Международный валютный фонд приостановил доступ Афганистана к ресурсам МВФ, включая около 440 миллионов долларов новых валютных резервов, из-за отсутствия ясности в отношении правительства страны после того, как талибы захватили контроль над Кабулом, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность в отношении признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может получить доступ к СДР или другим ресурсам МВФ», - сказал представитель МВФ в заявлении, отправленном по электронной почте.

Заявление МВФ было сделано на фоне давления со стороны Казначейства США, которое владеет контрольной долей в Фонде, чтобы гарантировать, что доля Афганистана в распределении резервов специальных прав заимствования, запланированных на понедельник, не попадет в руки Талибана.

МВФ должен в понедельник завершить распределение CДР на 650 миллиардов долларов - обменной единицы фонда, основанной на долларах, евро, иенах, фунтах стерлингов и юанях - своим 190 странам-членам пропорционально их долям участия в Фонде.

Увеличение резервов направлено на укрепление балансов более бедных стран, которые серьезно пострадали от пандемии коронавируса.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги