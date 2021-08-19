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За прошедшие сутки, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье, российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Опытного враг вел огонь из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По состоянию на 7:00 19 августа зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

У Крымского противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
ForUm

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