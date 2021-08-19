Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 июля относительно государственной политики в сфере защиты границы.

Соответствующий указ №367/2021 от 18 августа обнародован на сайте главы государства.

Документ вступает в силу со дня его опубликования. Ответственность за его выполнение возлагается на секретаря СНБО.

Среди прочего указ президента содержит ряд засекреченных поручений Кабинету министров.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины «Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы», в течение шести месяцев Кабинет министров совместно с органами местного самоуправления обязан провести инвентаризацию земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема. А также определить владельцев и пользователей земельных участков, кадастровых номеров, целевого назначения и формы собственности.

Власти должны прекратить права постоянного пользования и принять меры по изъятию, отчуждению, выкупу земельных участков земель природно-заповедного и другого природоохранного назначения, земель историко-культурного назначения шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы, и размещенных на них объектов недвижимого имущества юридических и физических лиц.

Эти земли передадут в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Также предусматривается разработка и утверждение государственной целевой программы по обустройству границы.

Решение СНБО обязывает Кабмин обеспечить оформление госграницы и ее обустройство, установку пограничных знаков, пограничных просек, строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, коммуникаций ГПСУ и их содержание.

Правительство также должно обеспечить укрепление берегов украинской части пограничных водных объектов, возвращения их русла в прежнее положение в соответствии с документами, указанными в международных договорах о режиме госграницы, и обеспечить стабильность линии границы Украины, которая проходит по реке, озеру или другому водоему.