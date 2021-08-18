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В связи с отсутствием настоящей пенсионной реформы через 30 лет 60% пожилых украинцев не будут иметь государственных пенсий.

Такой прогноз дан в отчете «Будущее пенсионной системы Украины: адекватность, охват и устойчивость» на сайте Международной организации труда, сообщает УНИАН.

«В настоящее время только 36 процентов населения трудоспособного возраста от 15 до 64 лет в Украине платят взносы в государственную пенсионную систему. Когда охват населения находится на таком низком уровне, применение строгого принципа уплаты взносов с точки зрения пригодности означает, что в конечном счете более 60 процентов людей пожилого возраста не будут получать пенсию, связанную с уплатой взносов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными причинами низкого уровня охвата являются: относительно низкое участие населения в рабочей силе и высокая безработица (в частности для молодежи и женщин), отсутствие регистрации из-за неформальности и занижения заработной платы.

 
ForUm

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