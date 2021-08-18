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Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД еще не получил разрешение для доступа в аэропорт Кабула, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Сегодня, 18 августа, из военного сектора аэропорта Борисполь в Кабул (Афганистан) с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», – говорится в сообщении.

При этом в Генштабе подчеркнули, что в настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.

«Кроме того, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Поэтому пока самолет Ил76МД находится в аэропорту Маската (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию», – сказано в сообщении.

Напомним, более 150 украинцев, членов их семей, а также иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана, Министерство иностранных дел Украины вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для их безопасной эвакуации.

 

 
ForUm

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