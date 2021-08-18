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МВД Литвы заявило о провокации со стороны Минска, когда 12 белорусских пограничников незаконно пересекли литовскую границу.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал Delfi.

В ответ МВД заявило, что увеличивает свое присутствие на границе.

«К таким наглым провокациям, когда 12 белорусских пограничников сегодня пересекли границу Литовской Республики, мы не можем относиться терпимо. Мы немедленно отреагировали на эту провокацию и приняли решение дополнительно усилить охрану границы», - заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

По данным МВД, в Шальчининкском районе представители силовых структур Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы. Видеозаписью этого инцидента во вторник вечером в фейсбуке поделилась Служба охраны госграницы.

По данным службы, белорусы сами опубликовали, как группа мигрантов пытается попасть в Литву, однако умолчали, что мигрантов в Литву теснили белорусские силовики.

«После повторных предупреждений сотрудников Службы охраны государственной границы нарушители ушли в сторону Беларуси», - отметила служба.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство - из Ирака. Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

В среду главы МВД стран ЕС проведут кризисную встречу для обсуждения ситуации вокруг наплыва мигрантов из Беларуси.
ForUm

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