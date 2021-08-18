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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе аппарата парламента.

Сессия созвана по требованию 156-ти нардепов, она назначена на 16:00.  

Планируется рассмотрение проекта постановления об Обращении Верховной Рады Украины в ООН, ПАСЕ, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, Парламентскую Ассамблею ОЧЭС, Европейский парламент, правительства и парламенты иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации (№ 5775).
ForUm

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