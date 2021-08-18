Сотрудники ГУ ГФС в Киеве совместно с полицией проводят обыски в служебных помещениях КП «Соломенка-Сервис» по факту растраты средств местного бюджета, выделенных на проведение реконструкции школы. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГФС.

Установлено, что коммунальное предприятие заключило договоры на проведение работ по реконструкции средней общеобразовательной школы в Соломенском районе Киева с подрядной организацией. В соответствии с договорами стоимость работ составила более 230 млн грн.

После окончания работ директор коммунального предприятия и уполномоченное лицо на осуществление технического надзора приняли и подтвердили соответствие актов приемки выполнения строительных работ по объекту, в которые внесена заведомо недостоверная информация о фактических объемах и стоимости выполненных строительных работ.

Установлено завышение подрядной организацией фактических объемов и стоимости выполнения строительных работ на сумму почти 5 млн грн.

Также установлено, что предприятия, которые выступали субподрядчиками, имеют явные признаки фиктивности - не отчитывались в налоговый орган, не имели производственных и трудовых мощностей, а документооборот между предприятиями осуществлялся только с целью сокрытия фактов хищения средств местного бюджета.

18 августа 2021 на основании постановлений суда по адресам офисных помещений коммунального предприятия и подрядной организации начато обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.