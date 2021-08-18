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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 181 больного коронавирусом. Один человек умер, сообщил мэр Виталий Кличко.

«181 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер один человек. Всего с начала пандемии в Киеве - 5264 летальных случая. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 221 583», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 119 больных коронавирусом.

Выздоровели за прошедшие сутки 29 человек. В общем коронавирус преодолели 214 206 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 43, в Днепровском и Деснянском - по 29 в Шевченковском районе - 25 случаев», - отметил Кличко.
ForUm

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