17 августа в 17:40 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о том, что в Раховском районе во время прохождения горного маршрута травмировалась туристка из Киевской области.

Женщина в составе группы из трех человек в дождливую погоду спускалась из горы Петрос, поскользнулась на корнях дерева и упала, сообщили ForUm’у в ГосЧС.

В результате она травмировала левую ногу и не могла продолжать спуск самостоятельно.

На помощь туристке отправились специалисты Раховской горной поисково-спасательной группы. Они оперативно нашли туристку, уточняя ее местонахождение в телефонном режиме, и предоставили ей доврачебную помощь, в частности обезболили ногу и наложили шину. Далее травмированную женщину транспортировали в лечебное учреждение в пгт Ясиня и в 22:15 передали в руки медиков для дальнейшей госпитализации.