Недавние наводнения на западе Германии вынесли на поверхность земли 350 килограммов боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на dpa.

Отмечается, что среди опасных находок преобладают патроны, гранаты и пиротехника.

В частности, 22 находки сделаны в долине притока Рейна - реки Ар на территории Северного Рейна-Вестфалии. Этот регион особенно пострадал от наводнений.

В местной службе обезвреживания боеприпасов заявили, что все опасные находки уничтожены.

Как сообщалось, в середине июля в результате разрушительных наводнений на западе Германии погибли по меньшей мере 188 человек.

Ассоциация немецких страховщиков оценила размер ущерба почти в 5,5 миллиарда евро.