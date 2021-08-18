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Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Дениса Осмоловского к Конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Среди требований иска – признать противоправным решение Комиссии, утвержденное протоколом от 29 июля 2021 №3 в части, касающейся организации тестирования на знание законодательства и вербально-логическое мышление, проведение проверок, предусмотренных ЗУ «О предотвращении коррупции» и Закона Украины «Об очистке власти», утверждении образцов тестовых заданий и формулы рейтингования кандидатов на должность главы Бюро и тому подобное. Истец считает, что оспариваемым решением был противоправно расширен объем полномочий конкурсной комиссии.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Ранее сообщалось, что в производстве суда уже находится дело по иску Дениса Осмоловского к Кабинету Министров Украины относительно обжалования образования Бюро экономической безопасности Украины.

Напомним, Миллер, юридическая компания будет представлять интересы бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка в деле отстранения его от участия в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности Украины.

 
ForUm

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