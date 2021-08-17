На Херсонщине полицейские задержали мужчину по подозрению в хулиганских действиях со стрельбой, сообщает пресс-служба областной полиции.

Событие произошло с рабочими в поле, принадлежащем Зеленоподской территориальной общине Каховского района. На поле приехал неизвестный мужчина на внедорожнике, угрожал работникам и повредил их мототранспорт и сельскохозяйственную технику. Все это сопровождалось выстрелами из карабина. Полицейским удалось в течение нескольких часов задержать злоумышленника и разоружить его. Сейчас он в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины находится в условиях изолятора временного содержания.

Первым о происшествии в полицию сообщил фермер, который обслуживает поле. Он рассказал, что увидел поврежденные трактор с прицепом и мопеды, а рабочих нигде не было, их телефоны не отвечали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В это время со стороны другого поля вышли двое испуганных рабочих, которые рассказали обстоятельства. По их словам, в поле на белом внедорожнике марки «Линкольн» приехал неизвестный мужчина, начал угрожать им и сказал, что их работодатель должен ему деньги. Затем неизвестный металлическим прутком разбил сельскохозяйственную технику, после чего достал из машины карабин и сделал несколько выстрелов вверх. Рабочие испугались и побежали в сторону поля с подсолнухами, где скрылись.

Как сообщил начальник отделения полиции №1 Каховского отдела полиции Виктор Попов, для задержания вооруженного злоумышленника оперативникам понадобилось несколько часов. Полицейские отработали ближайшие населенные пункты и пообщались с рабочими соседних полей, которые видели примечательный белый внедорожник и указали, в каком направлении он двигался. Правоохранители заметили автомобиль в Диброва. Водитель пытался скрыться. Но оперативники заблокировали внедорожник и задержали руководителя. По согласованию с прокуратурой полицейские провели неотложный обыск в автомобиле мужчины, откуда изъяли карабин с тепловизором, гильзы, глушитель, металлический прут и мобильные телефоны. Сейчас все это изъято и направлено на экспертизу.

Злоумышленником оказался 36-летний житель Новой Каховки. Ранее он был судим за грабеж, угрозу убийством и незаконное завладение транспортным средством. Мужчина объяснил, что хотел отомстить своему компаньону по агробизнесу, который якобы поставляет ему некачественные товары, постоянно был должен деньги и поэтому между ними возникают конфликты. Мужчина планировал повредить сельскохозяйственную технику, но точно не знал, какое поле принадлежит компаньону. И наконец, как оказалось, преступник ошибся полями и нанес ущерб совсем другом фермеру.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч.4 ст.296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины (карается лишением свободы на срок от трех до семи лет). Решается вопрос о вручении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.