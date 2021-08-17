С начала проверки документов о вакцинации (22.03.2021) в пунктах пропуска выявлено 182 человека, которые пытались пересечь границу с поддельными или чужими сертификатами о вакцинации, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Также отмечается, что 16 августа путешествие в Украину с чужим сертификатом о вакцинации планировал осуществить гражданин Польши. Но пограничники Львовского отряда, которые осуществляли пограничный контроль в пункте пропуска «Шегени», сразу установили, что документ иностранцу не принадлежит.

А в пункте пропуска «Сеньковка» пограничники Черниговского отряда остановили гражданина России. Он направлялся с поддельным ПЦР-тестом на коронавирус. Пограничники во время проверки выяснили, что в документе, который он предоставил, полностью поддельная печать и подпись врача.

Гражданина Польши и гражданина России в Украину не пропустили и вернули в обратном направлении.