также в разделеОбщество
На КП «Житлоинвестбуд-УКБ» провели обыски из-за хищений средств на ремонте детсадов 3
В Беларуси завели дело на девушку умершего в Киеве активиста 6
Подозреваемый во взятке председатель Харьковского облсовета хочет сложить полномочия 8
За время независимости границы Украины пересекли более 2 миллиардов человек 8
СБУ нейтрализовала в Кропивницком банду торговцев оружием 12
Полиция расследует вспышку COVID-19 в детском лагере в Одессе 16
«Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет Томосом!»: верующие выступили против приезда патриарха Варфоломея в Киев 14
Минздраву рекомендовали сократить интервал между прививками вакциной AstraZeneca 28
Минобороны: В Афганистане нет военнослужащих ВСУ 13
Никифоров объяснил, что должна была показать инсталляция на Институтской 29
В Афганистане застряли 12 украинских военных 25
В Крыму оккупанты провели обыски, задержаны 5 крымских татар 18
В Украине полиция переходит на усиленный вариант несения службы 17
В Украине зафиксировано 890 новых случаев COVID-19 43
МИД: Покинуть Афганистан хотят уже 90 украинцев 32
16 августа. Картина дня 21
Чешские города поднимут над мэриями сине-желтый флаг ко Дню Независимости Украины 14
Украинцам начнут выдавать награду за вакцинацию 53

С начала проверки документов о вакцинации (22.03.2021) в пунктах пропуска выявлено 182 человека, которые пытались пересечь границу с поддельными или чужими сертификатами о вакцинации, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Также отмечается, что 16 августа путешествие в Украину с чужим сертификатом о вакцинации планировал осуществить гражданин Польши. Но пограничники Львовского отряда, которые осуществляли пограничный контроль в пункте пропуска «Шегени», сразу установили, что документ иностранцу не принадлежит.

А в пункте пропуска «Сеньковка» пограничники Черниговского отряда остановили гражданина России. Он направлялся с поддельным ПЦР-тестом на коронавирус. Пограничники во время проверки выяснили, что в документе, который он предоставил, полностью поддельная печать и подпись врача.

Гражданина Польши и гражданина России в Украину не пропустили и вернули в обратном направлении.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
8
Теги