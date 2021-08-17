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В Киевской школе экономики (KSE) из-за риска вспышки COVID-19 вследствие распространения штамма «Дельта» рекомендуют сократить интервал между первой и второй дозой вакцины AstraZeneca с 12 до 4-8 недель.

Как передает УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

«Мы рекомендуем Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике при Минздрав Украины принять решение об уменьшении интервала между первой и второй дозой AstraZeneca и принять рекомендацию технической группы Австралии, которая говорит о том, что в период риска вспышки целесообразно уменьшить интервал до 4-8 недель», - заявил он.

Аналитик назвал четыре фактора, почему это необходимо сделать:

- по недавним исследованиям происходит значительное снижение эффективности только одной дозы вакцины AstraZeneca против штамма «Дельта», а две дозы показывают аналогичную эффективность, как и против других вариантов.

- значительный риск вспышки в Украине, при котором вакцинированные только одной дозой вакцины AstraZeneca получат сравнительно небольшой уровень защиты от штамма «Дельта» (на уровне 30%). Такой риск не перекрывает выгоды от потенциального ожидания в 12 недель и увеличения эффективности при введении второй дозы.

- принятие рядом стран уменьшенного интервала между 1-й и 2-й дозой вакцины от AstraZeneca. Это, в частности, Великобритания, Северная Ирландия, Канада, Австралия и другие страны мира.

- небольшая текущая база вакцинированных 1-ой дозой вакцины от AstraZeneca в Украине, что в сочетании с потенциальной вспышкой увеличивает риск ждать 12 недель вместо 4-8 недель.
ForUm

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