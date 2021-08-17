Для проведения мероприятий по случаю Дня флага и 30-летия Независимости с 16 августа подразделения Национальной полиции перешли на усиленный вариант несения службы, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что в связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня флага и 30-летия Независимости Украины с 16 августа все ведомства системы органов внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы. К охране публичной безопасности и порядка будут привлечены все структурные подразделения полиции. В местах массового пребывания граждан увеличат количество патрулей. К патрулированию также привлекут военнослужащих Национальной гвардии Украины.

«Мы начинаем практическую работу по подготовке к праздничным мероприятиям по случаю Дня Независимости. Около 10 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут работать в Киеве. Чтобы обеспечить правопорядок, мы усилим наряды патрулирования в общественных местах, на автостанциях, на железнодорожном вокзале, в метро и аэропортах», - отметил Клименко.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич отметил, что основные приданные силы в составе сводных отрядов уже прибыли в столицу.

«Задача правоохранительных органов, в первую очередь, - это усилить гарнизоны Киева и Киевской области для проведения качественных профилактических мероприятий. Второе - это обеспечение и оказание помощи полиции Киева в связи с прибытием в Украину Вселенского патриарха Варфоломея. Поэтому все силы будут нацелены на работу и помощь киевском главке и области», - отметил Фацевич.

Руководитель полиции Киева Иван Выговский добавил, что личный состав столичной полиции готов к выполнению задач по обеспечению правопорядка.