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В Польше трагически скончался 23-летний украинец. Он получил тяжелые ожоги во время пожара в своей квартире, сообщает «Обозреватель».

Игорь Турецкий уже несколько лет работал в Катовице. В его квартире начался пожар, который он пытался потушить, но безуспешно. Парень скончался в больнице.

Друзья сообщили, что агентство по трудоустройству и его работодатель закрыли все финансовые вопросы по перевозке тела на Львовщину.

 Его коллеги и знакомые тепло отзываются о парне. Говорят, что он никогда не отказывал в помощи. 

Известно, что украинец собирался жениться на своей землячке, которая также живет в Польше. 

«Ты будешь нашим ангелом, будешь оберегать нас сверху. Такого светлого и доброго человека я не встречала никогда. Мой Игорь, спасибо, что ты оставил частичку себя для нас. Я эту частичку буду греть и хранить под сердцем», – написала его девушка Диана в Instagram.

 
ForUm

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