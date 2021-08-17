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За 30 лет независимости Украины пограничники оформили более 2 миллиардов людей, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

«Тридцать лет Независимости Украины - хорошая возможность подытожить сделанное и наметить перспективные направления работы. Одной из ключевых функций пограничников с первых дней на страже рубежей страны стал надлежащий пограничный контроль. Вместе с работой существующих контрольно-пропускных пунктов на западной и южной границе ведомство расстраивало систему пограничного контроля на востоке и на севере страны», – говорится в сообщении.

В конце концов, начиная с 1991 года, в установленном порядке через государственную границу пропущено:

более 2 млрд 158 млн человек;

более 452 млн транспортных средств;

В то же время отмечается, что эффективный пограничный контроль позволил существенно снизить показатели незаконной миграции, ведь за 30 лет украинские пограничники отказали в пропуске через границу более 792 тысячам человек.
ForUm

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