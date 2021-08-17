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За прошедшие сутки, 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

У Золотого-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Широкино враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новомихайловки вооруженные формирования РФ обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Причепиловки российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

По состоянию на 7:00 17 августа со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Причепиловки противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Водяное, что у Донецка, вооруженные формирования РФ применили минометы 120-го калибра.

На обстрелы врага подразделения Объединенных сил открывали огонь.

За текущие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет.
ForUm

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