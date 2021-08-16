Городские советы чешских городов Пардубице и Брно 24 августа поднимут над мэрией сине-желтый флаг. Это решение приняли по случаю Дня Независимости Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает hromadske.

В частности, в постановлении городского совета Пардубице отметили, что так решили сделать «в знак поддержки украинского народа, который утверждает в своей стране демократические ценности, а также противостоит оккупации Россией части территории своего государства».

Кроме того, 14 августа в Праге открыли фотовыставку «Украина — 30 лет свободы», которую тоже организовали ко Дню Независимости нашего государства.