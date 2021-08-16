также в разделеОбщество
16 августа. Картина дня 8
Украинцам начнут выдавать награду за вакцинацию 25
В одесском детском лагере произошла вспышка COVID-19 26
Кулеба: Украинский самолет не может вылететь из Кабула 374
МИД: В эвакуации из Афганистана нуждаются в 74 украинца 12
В доме мэра Кривого Рога Павлова нашли две записки 55
Минздрав призвал украинцев прививаться от гепатита В 16
Верующие Украины провели массовые акции против приезда патриарха Варфоломея 29
Минагрополитики: Проблемы с изменением климата угрожают центральной Украине 19
По делу Кернеса допросили трех свидетелей 25
Эвакуированные украинским самолетом афганцы попросили убежища в Украине 24
В Минздраве планируют вакцинировать от коронавируса 50% украинцев до конца года 10
Польша передаст в Украину 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca 8
В Харькове декана вуза задержали на взятке в $15 тысяч 31
Минздрав прогнозирует всплеск коронавируса в Украине на осень 34
В Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев 14
В РФ вынесли приговор четырем крымским татарам по «делу Хизб ут-Тахрир» 82
Суд оставил Чауса под домашним арестом 18

Городские советы чешских городов Пардубице и Брно 24 августа поднимут над мэрией сине-желтый флаг. Это решение приняли по случаю Дня Независимости Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает hromadske.

В частности, в постановлении городского совета Пардубице отметили, что так решили сделать «в знак поддержки украинского народа, который утверждает в своей стране демократические ценности, а также противостоит оккупации Россией части территории своего государства».

Кроме того, 14 августа в Праге открыли фотовыставку «Украина — 30 лет свободы», которую тоже организовали ко Дню Независимости нашего государства.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги