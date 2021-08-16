Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал акцию для украинцев, которые планируют вакцинироваться от коронавируса на этой неделе. Начиная со среды, 18 августа, украинцы смогут получить награду за прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава.

За вакцинацию от коронавируса украинцы, по словам министра, получат бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК «Олимпийском».

«Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки, со среды получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК», - сказал он.