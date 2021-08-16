Господь создал человека с одной единственной целью – для общения – Своим собеседником.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Бог есть любовь. И из любви к человеку Он создал его. Вытащил из небытия, подарив вечность. Безусловно, Господь самодостаточен, Он ни в чем не нуждается. Будучи Сам совершенной любовью, Он всегда действует исключительно из любви. Любовью Божьей создан человек, любовь стала связующим элементом между Богом и человеком, смыслом отношений и формой общения», — пояснил владыка.

Он добавил, что не совсем корректно человеческие чувства переносить на Господа, соотносить с Ним, но порой для лучшего понимания духовных законов и принципов некоторые сравнения допустимы.

«Вспомним ощущения, когда были счастливы. Нас переполняли радость, восторг, блаженство. В такие моменты хотели обнять первого встречного и поделиться радостью со всем миром, хотелось, чтобы всем вокруг было так же хорошо и радостно. Любовь разливалась в сердце. Это отдаленный пример того, как переполняющая любовь требует выхода, желания поделиться с другими», — сказал архиерей.

Митрополит Антоний напомнил, что в результате первые люди отвергли Любовь и, по сути, предпочли битву с Богом. «Эта война длится по сегодняшний день», - сказал он и объясняет, как можно вернуть богообщение.

«Одновременно это самый сложный и самый простой вопрос. Сложность состоит в том, что для богообщения надо потерять себя. Не видим за своими страстями Божьего лика, не слышим Его. Потеря себя – самый болезный процесс, не сравнимый ни с чем. Это каждодневное умирание и рождение. Муки совести и долгожданное утешение. Это постоянная борьба с собой, в которой должны проиграть. Выиграть должен Бог.

Простым же этот вопрос делает искреннее стремление к Творцу. Господь помогает пройти все эти стадии, поддерживая и оберегая, «подкладывая соломку» и уводя от острых углов, как заботливый Отец. Чем больше доверия и меньше сопротивления Богу, тем более легкий и прямой путь к Нему», — пояснил управделами УПЦ.