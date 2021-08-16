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В Министерстве здравоохранения надеются, что к концу 2021 года от коронавируса будут вакцинированы 50% украинцев.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Укринформу.

«Мы планируем показатели на конец 2021 года. И к концу года мы очень хотели бы вакцинировать 50% украинцев. И созданная инфраструктура будет использоваться и осенью, и зимой», - сказал Кузин.

Он отметил, что к концу лета нужно сделать не менее 10 млн прививок с начала вакцинальной кампании, и тогда можно говорить об условной защите 5 млн украинцев.

«Количество ежедневных прививок, которые проводились суммарно по стране, за последние два месяца постоянно наращивалось. Иногда возникали определенные организационные проблемы, проблемы с электронной системой здравоохранения, иногда с доставкой вакцин. Сейчас система работает стабильно, и мы видим рост количества прививок» , - сказал Кузин.
ForUm

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