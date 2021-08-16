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По меньшей мере пять человек погибли в аэропорту Кабула, когда сотни людей пытались силой проникнуть в самолеты, вылетающие из афганской столицы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные очевидцев, передает «Европейская правда».

Один из свидетелей сказал, что видел, как тела пяти человек несли к транспортному средству. Другой свидетель сказал, что непонятно, были ли жертвы убиты огнестрельным оружием или в давке.

Американские войска, которые управляют аэропортом, ранее выстрелили воздух, чтобы разогнать толпу, заявил чиновник США.

Официальные лица не могли сразу прокомментировать информацию о погибших.

Напомним, тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к «Талибана», контроль над аэропортом взяли силы США.

Президент Афганистана Ашраф Гани оставил Кабул и направился в Таджикистан после входа сил «Талибана» в город.

Из-за роста насилля из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.
ForUm

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