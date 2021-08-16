Британские военные не вернутся в Афганистан на фоне перехода власти в стране к «Талибана».
Об этом заявил Sky News министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает «Европейская правда».
«Не в наших планах возвращаться назад», - ответил он на вопрос о том, намерена ли Великобритания и НАТО вернуть Кабул под контроль.
Он признал, что талибы контролируют Афганистан, заявив, что в последних событиях есть ощущение грусти.
Талибы удерживают контроль над всеми крупными городами Афганистана после того, как взяли под контроль столицу. Боевики утверждают, что около 90% зданий афганского государства находятся под их контролем.
Уоллес подтвердил, что 370 сотрудников и британских граждан были вывезены из страны вчера и накануне.
«Следующей группой вывезенных будут афганцы, это будет 782 человека, и мы позаботимся о том, чтобы их вывезли в течение ближайших 24-36 часов», - сказал он.
Уоллес также сказал, что еще не пришло время принимать решение о признании талибов правительством Афганистана.
Напомним, 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о «мирный переход власти».
Талибы объявили о взятии под контроль важного стратегического города Джелалабад, который дает им контроль над дорогой, ведущей к пакистанского города Пешавар, одной из главных магистралей в Афганистане.
Днем ранее талибы захватили город Мазари-Шариф на севере страны. Оба города были взяты под контроль с небольшими боевыми действиями.
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