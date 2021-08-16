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 67 государств и Евросоюз выступили с совместным заявлением после захвата власти в Афганистане Талибаном.

Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помогать гражданам Афганистана, сообщает УНИАН.

С обращением выступили США, верховный представитель ЕС по иностранным делам, Великобритания, Канада, Германия, Австралия, Польша, Украина, Южная Корея, некоторые государства Африки и Латинской Америки.

«Афганцам и иностранцам, которые хотят уехать, должно быть разрешено сделать это; дороги, аэропорты и границы должны оставаться открытыми, и должно поддерживаться спокойствие. Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и достойно. Мы в международном сообществе готовы им помочь», - говорится в обращении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Авторы документа утверждают, что работают над обеспечением безопасности в связи с ситуацией в Афганистане. Они призвали «все стороны уважать и создавать условия для безопасного, упорядоченного выезда иностранцев и желающих покинуть страну афганцев». Авторы считают, что «те, кто обеспечен властью и полномочиями по всему Афганистану» несут ответственность за защиту людей и собственности.

Талибан заявил, что взял всю страну под свой контроль. Талибы захватили столицу страны Кабул. Президент Афганистана подал в отставку и бежал из страны. Талибан поднял свой флаг над президентским дворцом.

 

 
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