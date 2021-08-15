Число жертв масштабных наводнений в Турции возросло до 58 человек.

Об этом сообщает Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции.

48 человек погибли в провинции Кастамону, девять — в Синопе и один — в Бартини.

Habernediyor со ссылкой на слова главы МВД Турции Сулеймана Сойлу сообщает о 76 пропавших без вести.

К поисково-спасательной операции в трех провинциях страны привлекли 7,8 тыс. спасателей и около тысячи транспортных средств.

Сильные осадки стали причинами наводнений в Турции, в результате которых было затоплено большое количество домов и предприятий.

Напомним, в Турции потерпел крушение пожарный самолет.