Число жертв масштабных наводнений в Турции возросло до 58 человек.
Об этом сообщает Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции.
48 человек погибли в провинции Кастамону, девять — в Синопе и один — в Бартини.
К поисково-спасательной операции в трех провинциях страны привлекли 7,8 тыс. спасателей и около тысячи транспортных средств.
Сильные осадки стали причинами наводнений в Турции, в результате которых было затоплено большое количество домов и предприятий.
Напомним, в Турции потерпел крушение пожарный самолет.
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