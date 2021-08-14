также в разделеМир
Число жертв из-за наводнения в Турции продолжает расти 9
В России третий день подряд смертность от COVID-19 бьет рекорд 10
Первый мегаполис США начинает требовать COVID-вакцинацию для посещения общественных мест 12
Дания закрывает посольство в Афганистане 10
СМИ Германии назвали размер пенсии Меркель 18
Канада намерена принять 20 тысяч беженцев из Афганистана 10
МВД Литвы: Ситуация с белорусскими мигрантами на границе стабилизируется 12
Количество жертв наводнения в Турции выросло до 38 человек 23
Афганистан: в Кабул прибыли тысячи людей, чтобы спастись 47
Беларусь пожаловалась в ООН на санкции 27
МВФ может предоставить Беларусь почти $1 миллиард 22
В ООН призвали ввести глобальный мораторий на продажу технологий слежки 11
Число жертв наводнения в Турции возросло до 27 человек 10
В мире все больше людей отказываются рожать детей, опасаясь изменений климата 17
У США одобрили дополнительную дозу вакцины против COVID-19 15
ВОЗ создаст международную группу для расследования происхождения COVID-19 10
В результате стрельбы в британском Плимуте погибли 6 человек 58
США направляют в Афганистан 3 тысячи военных для эвакуации своих граждан 156

В субботу, 14 августа, возле турецкого города Кахраманмараш разбился пожарный самолет Бе-200. Судьба семи членов экипажа неизвестна.

Об этом сообщает агентство ANews.

Авиакатастрофа произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту пожарного самолета находилось семь человек, из них пять - иностранцы. Их судьба пока неизвестна.

По данным агентства, самолет Бе-200 был арендован Главным лесным управлением Турции у России. К месту падения отправлены поисково-спасательные группы.

Напомним, Турцию после лесных пожаров накрыли наводнения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги