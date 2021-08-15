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В районе горы Говерла по состоянию на утро воскресенья, 15 августа, продолжается поиск шестилетнего мальчика, который отстал от группы туристов из Коломыи накануне вечером.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 156 человек в составе семи поисковых групп обследуют местность близ горы.

К поискам привлечены спасатели, полиция, военные, нацгвардийцы, волонтеры и сотрудники нацпарка, а также три поисковые собаки.

Ребенка также пытаются найти с помощью квадрокоптера.

Как сообщалось, 14 августа около 19:05 во время подъема зеленым маршруту на гору Говерла вблизи Ворохты от группы из шести туристов из Коломыи отстал и заблудился мальчик 2015 года рождения. Спасатели немедленно начали поисковые работы.
ForUm

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