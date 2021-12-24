Власти «Талибана» в афганской провинции Газни запретили врачам оказывать помощь женщинам, если их на прием не сопровождает мужчина. Об этом сообщает издание Etilaatroz со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения.

Раньше женщины могли приходить в больницы в сопровождении родственниц. Однако комиссия талибов приняла, что это «незаконно и аморально», если женщина обращается в больницу без ведома мужчин. От врачей потребовали не оказывать помощь таким пациенткам и не запускать их в больницы, передает Радио Свобода.

Источник издания сообщил, что запрет распространяется и в других провинциях Афганистана через так называемое Министерство исламского призыва и ориентации. Это ведомство, например, в середине декабря приняло, что женщинам запрещено открывать лицо и часть тела. Жительницам Афганистана теперь разрешено надевать только бурку, паранджу (полностью закрытые наряды) или никаб (одежду с прорезью для глаз), и только темных цветов.

С момента прихода к власти «Талибана» в Афганистане закрылось 43 процента СМИ, а 6400 журналистов и сотрудников потеряли работу. Уволено было 84% журналисток, ни одной из них больше нельзя появляться на телевидении. СМИ также было запрещено нанимать женщин на работу.

Талибы пришли к власти в Афганистане в течение августа 2021 года. Они признаны террористической организацией во многих странах.