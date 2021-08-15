За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 695 человек, зафиксировано 17 летальных случаев, 238 пациентов выздоровели. За сутки проведено 30 798 тестов на ковид.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 15 августа.

Днем ранее болезнь диагностировали у 1353 человек.

Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:

г. Киев - 87/1659

Винницкая - 32/884

Волынская - 8/301

Днепропетровская - 58/3088

Донецк - 32/442

Житомирская - 30/416

Закарпатская - 0/275

Запорожская - 20/629

Ивано-Франковская - 60/199

Киевская - 42/2372

Кировоградская - 2/1026

Луганская - 11/347

Львовская - 16/1458

Николаевская - 20/692

Одесская - 59/6324

Полтавская - 8/1560

Ровенская - 3/265

Сумская - 6/344

Тернопольская - 49/1051

Харьковская - 53/2277

Херсонская - 32/1306

Хмельницкая - 5/462

Черкасская - 10/1045

Черновицкая - 34/442

Черниговская - 18/913

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 265 912 человек, из них 2 196 827 выздоровели, летальных случаев - 53 255.

За последние сутки привито против ковида (первая и вторая дозы) 76 148 человек. С начала прививочной кампании первую дозу вакцины получили 4 691 018 человек, обе дозы - 2 718 680 человек.