За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 695 человек, зафиксировано 17 летальных случаев, 238 пациентов выздоровели. За сутки проведено 30 798 тестов на ковид.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 15 августа.
Днем ранее болезнь диагностировали у 1353 человек.
Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:
г. Киев - 87/1659
Винницкая - 32/884
Волынская - 8/301
Днепропетровская - 58/3088
Донецк - 32/442
Житомирская - 30/416
Закарпатская - 0/275
Запорожская - 20/629
Ивано-Франковская - 60/199
Киевская - 42/2372
Кировоградская - 2/1026
Луганская - 11/347
Львовская - 16/1458
Николаевская - 20/692
Одесская - 59/6324
Полтавская - 8/1560
Ровенская - 3/265
Сумская - 6/344
Тернопольская - 49/1051
Харьковская - 53/2277
Херсонская - 32/1306
Хмельницкая - 5/462
Черкасская - 10/1045
Черновицкая - 34/442
Черниговская - 18/913
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За последние сутки привито против ковида (первая и вторая дозы) 76 148 человек. С начала прививочной кампании первую дозу вакцины получили 4 691 018 человек, обе дозы - 2 718 680 человек.
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